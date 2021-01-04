Остатки средств в госказне сократились на 40% за месяц
Понедельник, 4 января 2021, 12:19
Остатки средств на Едином казначейском счете составляют 12 миллиардов гривен на 1 января 2021, в декабре этот показатель составлял 19,8 миллиарда - на 40,4% больше.
Об этом говорится в данных Госказначейства.
По состоянию на 1 января 2021 остатки на ЕКС уменьшились более чем 7,7 миллиарда гривен, или на 40,4%.
На 1 января 2020 остатки на Едином казначейском счете составляли 17,5 миллиарда гривен, то есть более чем на 30% больше.
Экономическая правда
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