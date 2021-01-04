Курс валют на 4 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 4 января 2021, 11:27
4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;
Евро - 34,78 - 34,81 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 30 декабря - 4 января на уровне 28,26 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.
Экономическая правда
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