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Курс валют на 4 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 4 января 2021, 11:27
 

4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;

Евро - 34,78 - 34,81 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 30 декабря - 4 января на уровне 28,26 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.

Экономическая правда

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