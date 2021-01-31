IKEA выкупила почти 5000 гектар леса, чтобы сохранить экологию
Воскресенье, 31 января 2021, 17:17
Шведская компания IKEA выкупила 4450 гектар леса в США, чтобы не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности.
Об этом пишет CNN.
В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.
В компании заявили, что стараются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве.
Напоминаем:
В 2014 года IKEA и ее головная компания купили около 248 072 га лесных массивов в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.
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