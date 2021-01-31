IKEA выкупила почти 5000 гектар леса, чтобы сохранить экологию

Шведская компания IKEA выкупила 4450 гектар леса в США, чтобы не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности.

Об этом пишет CNN.

В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В компании заявили, что стараются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве.

Напоминаем:

В 2014 года IKEA и ее головная компания купили около 248 072 га лесных массивов в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.