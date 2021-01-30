В США из-за организованных действий пользователей в соцсетях трейдеры потеряли миллиарды долларов

Индивидуальные инвесторы объединяются в соцсетях и призывают друг друга инвестировать в акции определенных компаний, вследствие чего профессиональные трейдеры теряют миллиарды долларов.

Об этом пишет WSJ.

Таким образом индивидуальные инвесторы поднимают стоимость акций компаний, в которые они инвестируют. Так, с начала января названия GameStop и AMC сотни тысяч раз упоминались в социальных сетях, а их акции вошли в число самых торгуемых в США.

27 января акции GameStop продемонстрировали максимальный в своей истории дневной скачок - почти на 135%, до 347,51 долл за штуку. Капитализация компании в ходе торгов превышала рыночную стоимость Delta Air Lines.

От этого потеряли инвесторы, играющие на понижение стоимости акций GameStop, к закрытию торгов в среду потеряли 23,6 млрд долл, свидетельствуют данные аналитической компании S3 Partners.

Хедж-фонд Melvin Capital Management, который в начале года управлял 12,5 млрд долл, по состоянию на конец прошлой недели потерял около 30% с начала года во многом из-за ставок против таких компаний, как GameStop, отмечают близкие к фонду источники.

Схожии потери коснулись и хедж-фонда Maplelane Capital, активы которого в начале года составляли 3,5 млрд долл, по состоянию на среду потерял за этот период примерно 30%. "Медвежьи" позиции фонда по GameStop были существенным драйвером этих потерь, сказали источники.