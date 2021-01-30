В 2020 одесский аэропорт обслужил почти в 2,5 раза меньше пассажиров, чем в 2019

Международный аэропорт Одесса за 2020 год принял и отправил 698 тысяч пассажиров, что на 59% меньше, чем годом ранее, когда пассажиропоток составил 1,69 миллиона человек.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные одесского авиапредприятия.

В аэропорту также проинформировали, что за 2020 год было обслужено 9 332 рейса - 56% от объема 2019 года. Количество международных рейсов составило 6 005, внутренних - 3 327.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что аэропорт Киев (Жуляны) в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,7 раза меньше, чем в 2019 году.

Аэропорт Харьков за 12 месяцев 2020 года обслужил 659,3 тыс. пассажиров, что в 2 раза меньше, чем в 2019-м.