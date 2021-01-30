Нефтяной фонд Норвегии продал все свои компании

Государственный пенсионный фонд Норвегии продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам замглавы фонда Тронд Гранде, стоимость портфеля акций в 2019 году составляла порядка 6 млрд долл, и он был полностью распродан к концу прошлого года.

За 2020 год фонд получил второй по величине доход, его стоимость выросла на 123 млрд долл, или на 10,9%. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли убыток почти в 10 млрд долл.

По мнению агентства, этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека, отмечает агентство.

Напоминаем:

На конец прошлого года вложения в акции составляли 72,8% инвестпортфеля, в облигации - 24,7%, в недвижимость - 2,5%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран.

Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.