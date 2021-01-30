Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в "атомке" и промышленности

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности".

Об этом говорится на сайте ОП.

Согласно решению СНБО, Кабмин должен в месячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о механизмах регулирования мощностей при вводе в эксплуатацию объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников.

А также для стабилизации работы рынка электроэнергии до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования для субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников. В частности речь идет о внедрении на каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии.

А до 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой программы обращения с радиоактивными отходами и по установлению особого статуса зоны промышленного использования на территории зоны отчуждения.

"Также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций", - говорится в сообщении.

А до 1 апреля текущего года - утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года с ее последующим принятием в течение шести месяцев.