В 2020 году транзит газа в Европу уменьшился на 38%

В 2020 году транзит газа в Европу через газотранспортную систему составил 55, млрд куб. м, что на 38% меньше, по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает оператор ГТС.

В 2020 году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом).

Среди ключевых факторов снижения в операторе называют запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати, - добавляют в сообщении.

Также отмечается, что в западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд, Словакию - млрд, Венгрию - 9,6 млрд. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд - в Румынию и 3,0 млрд - в Молдову.

Директор ГТС Сергей Макогон отметил, что в 2020 году оператор на 100% выполнил свои ключевые задачи - обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову.

Напоминаем:

Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением.