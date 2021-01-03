Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС
Воскресенье, 3 января 2021, 11:30
Украина с 1 января, согласно обязательству по экономической части ассоциации с Евросоюзом, отменила пошлину на ввоз вин.
Об этом сообщает AgroPolit.com.
Издание отмечает, что в Украину ввезли винной продукции на 146,7 млн долларов, в то же время Украина экспортировала своей продукции на 11,9 млн долларов.
Напоминаем:
Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составил 0,3-0,4 EUR/литр.
В 2019 году для виноматериалов было переработано 124 тыс. т сырья, что вдвое меньше показателей предыдущих лет.
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