Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС

Украина с 1 января, согласно обязательству по экономической части ассоциации с Евросоюзом, отменила пошлину на ввоз вин.

Об этом сообщает AgroPolit.com.

Издание отмечает, что в Украину ввезли винной продукции на 146,7 млн долларов, в то же время Украина экспортировала своей продукции на 11,9 млн долларов.

Напоминаем:

Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составил 0,3-0,4 EUR/литр.

В 2019 году для виноматериалов было переработано 124 тыс. т сырья, что вдвое меньше показателей предыдущих лет.