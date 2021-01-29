НБУ на этой неделе не совершал интервенций на межбанке
Пятница, 29 января 2021, 20:09
Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) удерживается от интервенций на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в данных НБУ.
Напомним:
В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
В течение 11 -16 января Нацбанк выкупил на рынке 20 мільйона долларов.
Нацбанк в период с 4 по 6 января 2021 купил на межбанке 20 млн долларов и продал столько же.
Экономическая правда
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