АМКУ разрешил компании Новинского купить долю в Харьковоблэнерго

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, конечным бенефициаром которой является депутат Вадим Новинский, приобрести более 25% акций Харьковоблэнерго и Харьковэнергосбыт.

Об этом говорится в решении АМКУ от 28 января.

"Предоставлено разрешение компании "SMART HOLDING (CYPRUS) LTD" (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ЗАО "Харьковэнергосбыт" (г. Харьков, Украина), что обеспечивает превышение 25 процентов голосов в высшем органе управления общества", - отмечают в комитете.

Соответствующее разрешение также предоставлено компании на приобретение акций АО "Харьковоблэнерго", "что обеспечивает превышение 25 процентов голосов в высшем органе управления общества".

Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром SMART HOLDING (CYPRUS) LTD является нардеп от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Экономическая правда