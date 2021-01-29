Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
Пятница, 29 января 2021, 19:31
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,16 грн (на 29 января - 34,10 гривни).
Напоминаем:
29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.
Экономическая правда
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