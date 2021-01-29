Разумков подписал постановление о стабилизации ситуации с тарифами

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление "О мерах, направленных на соцзащиту населения в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги".

Об этом сообщается на сайте Рады.

Постановление парламент принял 28 января.

В частности, постановление предусматривает, что Кабмин в течение месяца должен подать изменения в госбюджет относительно увеличения расходов на субсидии. Также Антимонопольному комитету (АМКУ) рекомендовано принять меры по недопущению злоупотребления монопольным положением на рынке ЖКУ.

Совместно с регулятором НКРЕКП правительством будет рассмотрена возможность:

введения госрегулирования цен на жилищно-коммунальные услуги, в частности установления предельных уровней наценки;

установления отдельных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению за объем потребленный до 100 кВт * ч в месяц, и объем потребленный до 3000 кВт * ч для домов, оборудованных электроотопительными установками.

В то же время, Кабмину также поручили:

усовершенствовать механизм предоставления субсидий уязвимым потребителям, а также компенсации расходов на оплату услуг по поставке природного газа и тепловой энергии в январе 2021, понесенных уязвимыми потребителями;

рассмотреть возможность компенсации расходов потребителям, использующим электроэнергию для отопления домов на оплату услуг по поставке электрической энергии за объем, потребленный до 3000 кВт / ч в месяц;

установление льготных тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций и детским домам семейного типа.

Экономическая правда