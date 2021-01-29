Рада сделала шаг к рассекречиванию зарплат в госкомпаниях

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3952 по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях.

За документ в первом чтении проголосовали 282 нардепа, передает FinClub.

"Наличие объективной информации о размере вознаграждения за работу руководства государственных компаний должно способствовать действенному контролю за эффективным расходованием публичных средств. Однако, такая информация до сих пор остается закрытой для общества.

Поэтому в законопроекте предусмотрены соответствующие изменения, направленные на обеспечение открытости и доступа к информации о принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителей и других должностных лиц, что будет способствовать прозрачности их деятельности, предотвращению коррупционных правонарушений и предоставит общественности законные основания для получения достоверной и полной информации о расходовании средств в государственных компаниях", - пишет в пояснительной записке автор законопроекта Руслан Стефанчук.

В частности, речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

К таким госкомпаниям, в частности, относятся Приватбанк, Ощадбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", НАК "Нафтогаз Украины".

"Законопроектом также предлагаются сделать публичной информацию о получении прибыли лица, которое постоянно или временно занимает должность члена исполнительного органа или входит в состав наблюдательного совета компании или предприятия, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине" , - говорится в сообщении.

Указанные юрлица предлагают отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Предполагается, что закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.