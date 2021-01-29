В ЕС работают над выделением Украине второго транша в 600 миллионов евро

В Евросоюзе работают над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша на сумму 600 млн евро.

Об этом президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время Зеленский поблагодарил Евросоюз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в декабре прошлого года: "Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность".

Также президент обсудил с фон дер Ляен реформу СБУ, создание Бюро экономической безопасности и движение в направлении реализации антикоррупционных реформ.

У Зеленского отмечают, что "особое внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского Союза с Украиной".

Напомним:

В декабре Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи - первый транш кредита в размере 1, млрд евро.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

Как сообщала Европейская Правда, среди прочего Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

25 августа Верховная Рада согласовала определенные условия для получения займа.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы цене 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль

Економічна правда