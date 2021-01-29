Перед ограничением полномочий СБУ взялось "кошмарить" малых виноделов – СМИ

В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили в Одесской области "подпольный цех по производству контрафактного алкоголя", СМИ и виноделы говорят о "кошмарении" крафтового винодела "Мироновские вина 1914".

О разоблачении "подпольного цеха" СБУ сообщило на странице в Facebook.

О "кошмарении" малого винодела - винодел Георгий Молчанов (Slivino Villag), издание "НикВести" и пользователи в Facebook.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области подпольный цех по изготовлению оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества для продажи на территории региона. По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали четверо жителей областного центра. Подпольное производство они обустроили на территории домовладения одного из фигурантов.

Дельцы изготавливали фальсифицированный алкоголь из сырья неизвестного происхождения и сбывали товар через точки розничной торговли", - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве добавили, что во время обысков обнаружили оборудования, цистерны, бочки и почти 22 000 литров спиртосодержащего вещества на почти 1,5 миллиона гривень, на которые суд наложил арест.

Согласно законодательству, мелкие производители вина могут производить до 10 000 декалитров в год (100 000 литров).

В СБУ заявили, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3. ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), ч.3 ст. 204 (незаконное изготовление хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 227 УК (Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции).

В то же время винодел Георгий Молчанов допускает, что статью о краже с проникновением в жилище СБУ могло использовать для "проникновения на частную собственность".

Отметим, что СБУ заявило о разоблачении "подпольного цеха" 28 января - именно тогда Рада проголосовала за закон о создании Бюро экономической безопасности и лишения СБУ функции борьбы против экономических преступлений.

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Экономическая правда