Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,13 - 28,15 гривни;
Евро - 34,17 - 34,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,04 - 28,22 гривни. Евро покупают по 33,80 гривни, продают по 34,18 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,12 - 28,16 гривни, евро - 33,85 - 34,02 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua