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Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

Пятница, 29 января 2021, 17:12
 

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,13 - 28,15 гривни;

Евро - 34,17 - 34,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,04 - 28,22 гривни. Евро покупают по 33,80 гривни, продают по 34,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,12 - 28,16 гривни, евро - 33,85 - 34,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.

Экономическая правда

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