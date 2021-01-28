Telegram разрешил переносить сообщения из WhatsApp

В обновлениях мессенджера Telegram появилась возможность перенести свои сообщения, фотографии, видео и документы из других приложений для общения - WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Об этом сообщается в блоге команды Telegram.

"Это работает как с личными чатами, так и с группами. Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать: > Еще >Экспорт беседы, а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На iOS в WhatsApp можно экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '...'> Экспорт беседы", - говорится в сообщении.

"Перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве", - добавили в Teelgram.

В соцсети заявили, что пользователи Telegram могут не только экспортировать историю сообщений, но и удалять сообщения когда угодно для всех участников переписки, не оставляя следов.

Отмечается, что серверы Telegram не хранят информации об удаленных чатах и записях в журнале вызовов, поэтому эти данные исчезнут навсегда.

Экономическая правда