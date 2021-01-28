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Топ-5 предприятий "Укроборонпрома", которые получили самые большие заказы в 2020 году

Четверг, 28 января 2021, 19:35
 

Среди предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома", в 2020 году крупнейшие заказ получило ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч "(3,3 млрд грн).

Об этом сообщается в статье ЭП со ссылкой на данные "Укроборонпрома".

Среди направлений деятельности КБ "Луч" - производство в кооперации с украинскими предприятиями: протитаноквих управляемых ракет, противотанковых рактних комплексов, комплексов морского управляемого ракетного вооружения и др.

 

Далее в топ-5 - ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" (1,2 млрд грн) - разработка тяжелых гусеничных машин, серийное изготовление бронетранспортеров БТР-4Е и машин на его базе и др.

Показатель 1,2 млрд грн имеет и ГП "Харьковский бронетанковый завод". Среди направлений деятельности завода - ремонт и модернизация бронетанковой техники, производство автономных энергоагрегатов АЭА-5, АЭА-10 и др.

Также в топ-5 - КП "Научно-производственный комплекс" Искра "(0,9 млрд грн) и ГП" Житомирский бронетанковый завод "(0,7 млрд грн).

Читайте подробнее в материале: 

Оружие в частных руках: как государство уступает бизнесу на рынке вооружений

Экономическая правда

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