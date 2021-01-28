Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
Четверг, 28 января 2021, 18:55
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,10 грн (на 28 января - 34,12 гривни).
Напоминаем:
27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.
28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Экономическая правда
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