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Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару

Четверг, 28 января 2021, 18:55
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,10 грн (на 28 января - 34,12 гривни).

Напоминаем:

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 января на уровне 28,17 гривни.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Экономическая правда

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