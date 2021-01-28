В прошлом году заключили 3 миллиона е-полисов "автогражданки"

По итогам 2020 года количество электронных договоров ОСАГО (обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) выросла в 2,5 раза и составляет 3 миллиона единиц.

Об этом говорится в пресс-релизе Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ).

Сообщается, что сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд грн (+ 176%).

Электронные договоры составляют более трети общего количества - 37%, против 15% в 2019 году.

Отмечается, что появление возможности оформить "автогражданку" на сайте и в приложении помогло увеличить использование электронных европротоколов в 2,8 раза. В 2020 году было

составлено 4628 таких протоколов против 1620 годом ранее.

"Возможность заключить или перезаключить договор страхования, возмещение, используя электронные каналы взаимодействия, без "бумажек" и визитов к организациям, участвующим в процессе урегулирования страховых событий, приобрела особое значение в условиях пандемии коронавируса", - комментирует генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

В этом году МТСБУ планирует запустить электронные договоры международного автострахования "Зеленая карта":

"Мы в Бюро уже отработали необходимые технологические изменения. Страховщики-члены МТСБУ, которые имеют право заключать договоры международного страхования "Зеленая карта", договорились в течение первого квартала принять окончательное решение относительно старта инновации", - пояснил Шевченко.

Экономическая правда