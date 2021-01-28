Amazon покупает компанию, основанную украинцами – медиа

Компания Amazon Web Services близка к покупке DB Best Technologies, которую в Кремниевой долине основали украинские предприниматели.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Liga.net.

Сделка, по данным издания, находится на завершающем этапе, но еще не закрыта. После завершения сделки часть украинских инженеров DB Best Technologies продолжат заниматься разработкой технологий миграции в штате Amazon.

В Amazon косвенно подтвердили эти данные: "AWS работает с командой DB Best Technologies с 2015 года, помогая клиентам перейти с устаревших коммерческих баз данных на облачные альтернативы. Вместе с командой DB Best AWS сможет ускорить миграцию баз данных и обеспечить лучший опыт для клиентов по всему миру".

Компанию DB Best основали в 2002 году выходцы из Украины Дмитрий и Ирина Балины в Кремниевой долине. Украинский офис появился в 2004 году.

В компании работает около 500 человек, пять из восьми офисов и большая часть команды находятся в Украине – в Киеве и Харькове. У компании есть представительства в США, Британии, Израиле и Польше.

DB Best занимается решениями для управления данными и миграции баз данных между платформами — Oracle, SAP, Amazon, Microsoft.