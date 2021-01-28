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Компания из Люксембурга банкротит ИСД. Тарута говорит, что это россияне

Четверг, 28 января 2021, 09:00
 

Люксембургская компания Indumet S.A. просит суд открыть производство по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". 

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Донецкой области.

Суд посчитал поданные материалы достаточными для принятия заявления об открытии производства по делу о банкротстве к рассмотрению в подготовительном заседании. Проведение подготовительного заседания назначено на 29 января.

В интервью одному из телеканалов акционер ИСД Сергей Тарута заявил, что за Indumet S.A. стоит государственная корпорация развития ВЭБ РФ (российский Внешэкономбанк).

"За деньги Внешэкономбанка эта компания скупала долги ИСД и потом решила, что "нам украинский акционер не нужен". Мы скупим все и потом через банкротство возьмем под контроль все активы", – говорит Тарута.

По словам народного депутата, при входе россиян в состав акционеров ИСД была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной горно-металлургической компании. Но этого не произошло, а финансирование корпорации происходило за счет кредитов украинских акционеров — Таруты и Олега Мкртчана.

Совладельцами ИСД являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан, а также российские акционеры. В августе 2019 года Московский городской суд приговорил Мкртчана к 9 годам лишения свободы за мошенничество на 1 млрд рублей.

ИСД специализируется на производстве и реализации металлопродукции, ранее корпорация контролировала Алчевский (Луганская область) и Днепровский (Днепропетровская область) металлургические комбинаты, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод (Луганская область), а также металлургический комбинат Dunaferr, метзавод ISD Huta Czеstochowa (Польша) и другие активы.

Экономическая правда

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ИСД Тарута РФ банкротство

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