Количество удаленных вакансий на IT-рынке выросло в 4 раза за год

Количество открытых ремоут-позиций в Украине в IT выросло в 4 раза за прошлый год и составило в декабре 40% всех вакансий на рынке.

Об этом говорят данные анонимной платформы поиска работы в IT и исследования компании GlobalLogic.

Если в январе-феврале 2020 удаленных вакансий было менее 10%, то в конце года почти каждая вторая открытая позиция не предполагала работу в офисе.

Рост предложений удаленного сотрудничества начался в марте и был достаточно плавным весь год — в среднем 12-14% в месяц. Основной всплеск зафиксирован с началом карантина в апреле: рост на 54%.

На увеличение количества ремоут-вакансий повлиял карантин: компании перешли на удаленный режим и даже открывают ремоут-позиции в локациях, где у них нет представительства. К примеру, в октябре 2020 GlobalLogic предложила удаленное сотрудничество инженерам из Днепра, где нет офиса компании.

Спрос на IТ-специалистов в последнем квартале 2020 вырос на 50%, хотя в апреле он сильно упал. По итогам года вакансии в сфере информационных технологий составили около 20% всего рынка труда.

Экономическая правда