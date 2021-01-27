Киев пустил новые беларусские автобусы на усиление маршрутов, но только в "час пик"

Общее количество подвижного состава на автобусных маршрутах в Киеве выросло на 40% после приобретения двухсот беларусских машин МАЗ.

Об этом написал аналитик AlltransUA Иван Черныш в Facebook.

"Суммарный выпуск возрос до 506 автобусов. По сравнению с 20 октября (до поставки первой партии автобусов – ЭП) в Киеве стало выходить на линию на 142 машины больше, увеличение составило 40%", – написал Черныш.

52 постоянных маршрута были усилены хотя бы на одну новую машину, 33 маршрута не получили усиления вообще. Больше всех новых автобусов получили маршруты № 56, 101, 114 и 118 - по 8 автобусов.

Отметим, что увеличение количества подвижного состава на линиях состоялось преимущественно в "час пик". Лишь два маршрута получили по одному дополнительному "межпиковому" выпуску.

К концу 2020 года КП "Киевпастранс" получил 180 автобусов из 200 запланированных - 80 одиночных автобусов и 100 "гармошек". Введены в эксплуатацию все одиночные и 78 из 100 сочлененных автобусов. Еще 22 машины проходят пуско-наладочные работы и гарантийный ремонт.

"В ближайшее время нас ожидает допоставка последних 20 автобусов и ввод в эксплуатацию 42 машин", – написал эксперт.

"В последний раз более 500 автобусов в обычном режиме выходило на линию лишь в 2008 году. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в стране автобусное движение Киева рухнуло, выпуск упал практически до 250 машин и держался так около двух лет. В 2012 году выпуск был доведен до 397 единиц и держался на этом уровне примерно до конца 2013 года, после чего начал немного падать до уровней в 340-360 единиц", – пояснил аналитик.

Напомним:

Ранее эксперты высказывали обеспокоенность, что КП "Киевпастранс" может заменить новыми автобусами машины, приобретенные в 2012 году, вместо усиления подвижного состава.

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Экономическая правда