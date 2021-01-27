Стоимость Bitcoin упала ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина 27 января упала ниже 30 000 долларов - до 29 563 долларов, за сутки криптовалюта подешевела на 6%.

Об этом свидетельствуют данные портала Coin Desk.

Отметки в 29 563 долларов биткоин достиг в 16:44 (по Киеву), после чего немного поднялся до 30 438 долларов по состоянию на 17:59 (по Киеву).

Рыночная капитализация - 571 млрд долларов.

Отмечается, что 22 января котировки уже падали до уровня 28 800 долларов, но по итогам недели криптовалюта удержала психологически важную отметку. Однако эксперты не исключали нового падения.

Напомним:

Ранее криптовалюта Bitcoin упала на 10% за день после рекорда в начале января, Ether после максимума на этой неделе также упала в цене - инвесторы опасаются регулирования рынка со стороны администрации Байдена.

Экономическая правда