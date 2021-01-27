Все разделы
Укр / Рус

Стоимость Bitcoin упала ниже 30 тысяч долларов

Среда, 27 января 2021, 18:20
 

Стоимость биткоина 27 января упала ниже 30 000 долларов - до 29 563 долларов, за сутки криптовалюта подешевела на 6%.

Об этом свидетельствуют данные портала Coin Desk.

Отметки в 29 563 долларов биткоин достиг в 16:44 (по Киеву), после чего немного поднялся до 30 438 долларов по состоянию на 17:59 (по Киеву).

 

Рыночная капитализация - 571 млрд долларов.

Отмечается, что 22 января котировки уже падали до уровня 28 800 долларов, но по итогам недели криптовалюта удержала психологически важную отметку. Однако эксперты не исключали нового падения.

Напомним:

Ранее криптовалюта Bitcoin упала на 10% за день после рекорда в начале января, Ether после максимума на этой неделе также упала в цене - инвесторы опасаются регулирования рынка со стороны администрации Байдена.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

криптовалюта bitcoin

powered by lun.ua
Материалы по теме
Почему Украина легализует криптовалюту не с того конца 26 января 2021, 17:38
Криптовалюты "просели" на фоне опасения регулирования рынка 21 января 2021, 14:54
После недельного роста курс биткоина упал до 35 тысяч долларов 11 января 2021, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!