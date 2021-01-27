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Кабмин одобрил снижение ставки на ипотеку до 7% годовых

Среда, 27 января 2021, 17:12
 

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, представительство президента Владимира Зеленского.

"С прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%", - комментируют в представительстве.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию Фонд будет предоставлять заемщикам, которыё получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

В ипотеку можно будет приобрести только жилье, построенное после 2015 года, максимальный срок ипотеки - 20 лет. Также минимальный первый взнос установлен на уровне 15% стоимости жилья.

Отмечается, что эта программа будет действовать в рамках программы "Доступное кредитов 5-7-9%".

Экономическая правда

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ипотека жилье правительство

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