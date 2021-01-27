Нацбанк расширил возможности для кредитования бизнеса и ипотеки

Нацбанк пересмотрел отдельные требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк расширил круг заемщиков, оценку кредитного риска которых можно будет оценивать по упрощенной процедуре, то есть основываясь на состоянии обслуживания ими долга.

По упрощенной процедуре будут оцениваться кредиты, в том числе ипотечные, не превышающие 0,1% основного капитала банка.

Кроме этого, для ипотечных кредитов Нацбанк разрешил учитывать доходы членов семьи должника - физического лица при оценке его финансового состояния.

Также банкам предоставлено право не осуществлять обзор состояния жилищной ипотеки физического лица при наличии договора обязательного страхования такой ипотеки.

"Банкам предоставлено право определять класс должника, который относится к группе юридических лиц под общим контролем, с учетом класса группы, определенного на основании кредитного рейтинга ее материнской компании/контроллера по международной шкале", - говорится в сообщении.

Также Национальный банк снизил значение нижней границы диапазона PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников - юридических лиц на групповой основе - до уровня 0,005, что аналогично нижней границе диапазона, установленного для оценки на индивидуальной основе.

"Мы даем возможность оценивать небольшие кредиты, которые не создают значительных рисков, по упрощенной процедуре, даже если банк только начинает кредитовать определенный сегмент но не накопил большой портфель.

В частности под это будут подпадать кредиты малых и средних предприятий и ипотечные кредиты. Принятые изменения будут способствовать развитию этих приоритетных в 2021 году направлений кредитования", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Новые требования по упрощенной оценки активов и совершенствования требований к групповой оценки начнут действовать с 1 марта 2021 года.

Экономическая правда