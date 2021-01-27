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Рада создала Временную следственную комиссию для оценки "Укрзализныци"

Среда, 27 января 2021, 14:37
 

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии в АО "Укрзализныця" для оценки предприятия и расследования возможного нарушения законодательства, в результате которого ухудшились его показатели и техсостояние.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

Задачами следственной комиссии будет оценка состояния "УЗ", а также проверка фактов возможной бездеятельности, нарушение законодательства руководством предприятия, которые "привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей".

Кроме этого, комиссия проверит процедуру проведения закупок, связанных по предотвращению распространения коронавируса, выполнение мер по реформированию предприятия и рациональность использования государственного имущества.

Внимание также будут обращать на профессиональную соответствие членов правления и наблюдательного совета "Укрзализныци" на основании требований законодательства.

Отмечается, что комиссия будет обеспечивать контроль "за выполнением мероприятий по реформированию и поддержания надлежащей операционной деятельности" предприятия на время работы.

В ВСК войдут 13 народных депутатов Украины. Срок деятельности Временной следственной комиссии - один год со дня ее образования.

Постановлением предусмотрено, что Верховная Рада заслушает на пленарном заседании отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.

Экономическая правда

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Укрзализныця Верховная рада

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