Курс валют на 27 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни;

Евро - 34,19 - 34,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,27 гривни. Евро покупают по 33,93 гривни, продают по 34,34 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,15 - 28,23 гривни, евро - 34,05 - 34,16 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 января на уровне 28,17 гривни.

26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

Экономическая правда