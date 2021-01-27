Меморандум по достройке домов "Аркады" подпишут до 5 февраля - МВД

Меморандум о завершении строительства домов "Аркады" между "Столица групп" и КГГА планируется подписать до 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Есть положительную новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа - достроить более 11 тысяч квартир", - рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что МВД рассматривает возможность направления средств в объекты незавершенного жилищного строительства:

"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД".

Для энергообеспечения домов хотят привлекать ДТЭК Рината Ахметова: "С руководством ДТЭК была достигнута договоренность об усилении сотрудничества с кооперативами, которые были брошены застройщиками судьбы".

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Экономическая правда