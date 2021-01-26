НБУ запретил банкам использовать мелкий шрифт в договорах

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и пр.

В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и пр. Текст договора должен быть напечатан размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.

"Главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его рассудительному решению о заключении договора", - заметили в регуляторе.

В НБУ отметили, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования.

У банков есть три месяца до 27 апреля 2021 года для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.

Экономическая правда