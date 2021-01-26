Суд перенес рассмотрение апелляции о законности национализации Приватбанка

Шестой апелляционный административный суд перенес на февраль рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского об обжаловании национализации ПриватБанка.

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук, передает "Укринформ".

"Перед началом заседания представители истца подали ходатайство о невозможности рассмотрения сегодня данного дела в суде в связи с тем, что основные представители господина Коломойского имели контакт с лицом, которое заболело COVІD-19, и они обратились в лабораторию, чтобы сдать соответствующие тесты, и на сегодняшнее заседание не явились. Поэтому в связи с такими обстоятельствами просили отложить рассмотрение этого дела", - сказал Григорчук.

Напоминаем:

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка.

Кабмин, НБУ и ПриватБанк в мае обжаловали это решение.

15 октября 2019 года ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что ПриватБанк имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 млрд долл.

В Офисе Президента заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам.