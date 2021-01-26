Гривневые вклады населения выросли самыми высокими за 10 лет темпами

Гривневые вклады домохозяйств в 2020 году выросли на 26,4%, что является самыми высокими темпами роста с 2010 года.

Об этом сообщает Нацбанк.

По оперативным данным Нацбанка, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%, в том числе объем гривневых средств бизнеса увеличился на 35%

Гривневые вклады домохозяйств выросли на 26,4%, в то же время валютные вклады населения также выросли на 2,2% в долларовом эквиваленте.

"Благодаря активному росту гривневых вкладов уровень долларизации депозитов населения снизился за год на 0,9 в. п. до 41%", - комментируют в НБУ.

Также отмечается, что уменьшилась стоимость депозитов. Для бизнеса в гривне они уменьшились на 6,6 п.п. до 3,8% годовых, для населения - на 6 п.п. до 8%. В валюте ставки упали на 1,2 п.п. как для бизнеса, так и для домохозяйств и составили 1,1% и 1,2% годовых соответственно.

В регуляторе отмечают, что низкие ставки по гривневым сравнению с валютными депозитами способствовали росту вкладов в национальной валюте.

Также, в НБУ отмечают, что пандемия вызвала переток средств населения со срочных депозитов на карточные и сберегательные счета: "Население при неопределенности дальнейшего развития событий стремились иметь свободные деньги на случай непредвиденных расходов".

Так, доля гривневых средств по требованию выросла за год на 6 в. п. до 56% (данные за 11 месяцев 2020 года).

Экономическая правда