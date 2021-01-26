Витренко о веерных отключениях: Я бы хотел бы сказать, что нет

Несмотря на рекордно низкие запасы угля на электростанциях, основной период холодов прошел без веерных отключений, потому пока что их не предвидится.

Об этом в интервью ЭП рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Действительно, мы прошли период холодов, многие пугали, что будут веерные отключения. Но мы прошли, и не было никаких отключений", - комментирует Витренко.

Вместе с тем он подчеркнул наличие системных проблем в энергетике:

"Система разбалансирована как технически, так и финансово. И эти вещи связаны, поскольку уголь на складах - это вопрос и экономический, когда не хватает денег или нет экономических стимулов накапливать уголь".

По его словам, важно достичь равновесия между государством и рынком:

"Советский союз закончился, и мы должны построить нормальную систему, в которой, с одной стороны, государство играет важную роль и контролирует ситуацию, а с другой стороны - есть рыночные сигналы и стимулы накапливать, условно говоря, уголь, газ, инвестировать в энергетику" .

Витренко также пояснил, что на критически малые запасы угля на ТЭС также повлияло неожиданно большое потребление электроэнергии населения в 4 квартале. По его словам, потребление вернулось на докризисный уровень, что противоречило предыдущим прогнозам.

Однако другим фактором стало падение производства электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а также ремонтные работы на "Энергоатоме".

"Кроме того, "Энергоатом" начал ремонт. Но он смотрел на прогноз, который делало министерство и понимал, что может выполнить даже если поставит определенные блоки в ремонт. И вот что получается: "Энергоатом" ставит блоки в ремонт, солнце и ветер дает меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять", - рассказывает глава ведомства.

Он отметил, что "на начало отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля, которые были на складах". Как следствие, в январе запасы угля были рекордно малыми.

Больше о новых ценах на газ, венгерском следе Фирташа и дефиците угля читайте в интервью с Юрием Витренко: "Продавать газ по 6,99 - это не в ущерб". Юрий Витренко о маржу Фирташа, веерные отключения и социальные тарифы

Напомним:

По состоянию на 25 января запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 455 тыс тонн, что не может гарантировать энергетическую безопасность страны и является историческим минимумом.

Экономическая правда