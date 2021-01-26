ООН назвала "ковидный" кризис на рынке труда худшим со времен Великой депрессии

Профильное агентство ООН Международная организация труда заявила, что в результате коронакризиса мировая экономика потеряла 225 миллиона рабочих мест - это наибольшие потери со времен Великой депрессии 1930-х.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчет Международной организации труда (МОТ).

Кризис вызвал сокращение рабочего времени на 8,8% - в четыре раза больше последствий финансового кризиса 2008 года.

По прогнозам МОТ, есть три сценария по потерям рабочих мест в 2021 году. При пессимистическом, их количество сократится на 130 млн, при базовом - на 90 млн, а при оптимистическом - на 36 млн.

Но в ООН заявили, что оценка исключительно сокращение рабочих мест не отражает ущерба в полной мере. В то же время, в Организации подчеркнули неопределенность относительно восстановления даже несмотря на начало массовой вакцинации.

Рабочее время в 2021 году, вероятно, останется более чем на 3% ниже, чем в 2019 году - это равно около 90 миллионам штатных рабочих мест.

МОТ заявила, что около половины потерянного рабочего времени является следствием сокращения деловой активности компаний. Занятость также упала на 114 млн по сравнению с 2019 годом: за это время около 33 миллионов человек потеряли работу. В то же время, остальные стали "неактивными" - они либо покинули работу, либо находятся в поиске.

В ООН также сравнили ситуацию с последствиями кризиса 2008-2009 годов: за тот год участие в рабочей силе упало на 0,2 п.п., а в 2020 году - на 2,2 п.п.

Без господдержки такое снижение эквивалентно мировом дохода в 3,7 трлн долл - это около 4,4% от мирового ВВП.

Отмечается, что особенно пострадали такие регионы, как Латинская Америка, Карибский бассейн, Южная Европа и Южная Азия.

Последствия также непропорционально повлияли на женщин и молодежь.

Экономическая правда