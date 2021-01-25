Официальный курс: гривня незначительно укрепилась

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 26 января на уровне 28,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,23 грн (на 25 января - 34,25 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 25 января на уровне 28,16 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,18 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда