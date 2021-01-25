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"Доступных кредитов 5-7-9%" выдали почти 19 миллиардов

Понедельник, 25 января 2021, 18:47
 

По программе "Доступные кредитов 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 18,9 млрд грн кредитов для бизнеса, из них более половины - в области сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего кредитов выдано 8143 на сумму 18,9 млрд грн. Из них 11,5 млрд грн выдано на рефинансирование ранее полученных займов, 3,5 млрд грн - на капитальные инвестиции, еще 3,9 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Более половины кредитов выдали представителям сельского хозяйства (54%), еще 18% - торговли и производства, 16% - промышленной переработки. В региональном разрезе лидируют Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 186 договоров на сумму 416 млн грн. В частности, 275 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют инвестиционные кредиты, а антикризисные займы под 3% - 247 млн грн.

Экономическая правда

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