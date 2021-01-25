Миллиардеры за пандемию заработали сумму, эквивалентную расходам стран G20 на её противодействие

В мире миллиардеры суммарно нарастили 3,9 триллиона долларов состояния за март-декабрь 2020 года, столько же потратили страны Большой двадцатки на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в отчете международной благотворительной организации Oxfam, сообщает ВВС.

В то же время, 10 самых богатых людей мира увеличили свое состояние на 540 млрд долларов - в Oxfam говорят, что эта сумма предотвратила бы бедность из-за пандемии для каждого человека в мире, а также покрыла бы стоимость вакцин для всех.

Сейчас состояние всех мировых миллиардеров составляют 11,95 млрд долларов, из которых 3,9 млрд добавились с начала пандемии. Самая богатая десятка увеличила доходы на 540 млрд долларов с марта, в частности - основатель Amazon Джефф Безос, основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.

В организации эти цифры противопоставляют 200-500 миллионам людей, проживающих за чертой бедности, а также, что большинство населения живет на 2-10 долларов в день. Так, авторы отчета указывают на потребность в более высоких налогах для наиболее состоятельных лиц.

В то же время в ВВС вспомнили объемы средств, которые миллиардеры перечисляли на благотворительность. Согласно отчету UBS, 209 миллиардеров в мире направили 7,2 млрд долларов на благотворительность в ответ на пандемию.

За четыре месяца МакКензи Скотт, писательница и вторая самая богатая женщина в мире, чье состояние составляет около 58 млрд долларов, на благотворительность потратила более 4 млрд долларов. В то же время, Джефф Безос, самый богатый человек мира, чье состояние составляет около 190 млрд долларов, за первые полгода пандемии пожертвовал всего 125 млн долларов.

Соучредитель Twitter Джек Дорси в апреле прошлого года перечислил четверть своего состояния, миллиард долларов, в фонд на преодоление последствий пандемии. Зато четвертый самый богатый человек мира, Билл Гейтс, вместе с женой Мелиндой перечислили всего 305 млн долларов на вакцины.

Экономическая правда