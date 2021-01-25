В прошлом году в "зеленую" энергетику инвестировали 1,2 миллиарда евро

В течение 2020 года в "зеленую" энергетику в Украине инвестировали 1,24 млрд евро, мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22%.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

Отмечается, что из инвестированных 1,2 млрд евро 46 млн евро инвестировано в проекты по энергоэффективности через программу "теплых кредитов" (35 млн евро кредитов) и энергосервис (122 договора на сумму 11 млн евро).

Всего инвестировано в 1,6 ГВт мощностей, больше всего - солнечных электростанций (1169 МВт), еще 226 МВт - солнечные электростанции в частных домохозяйствах. Касательно ветроэлектростанций профинансировали 144 МВт мощностей.

"За год около 8 тыс. семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года таких семей уже почти 30 тысяч", - комментируют в Госэнергоэффективности. Общая мощность всех солнечных станций в домохозяйствах - 780 МВт.

В целом, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт (+1,6 ГВт).

Экономическая правда