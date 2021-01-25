В прошлом году в "зеленую" энергетику инвестировали 1,2 миллиарда евро
В течение 2020 года в "зеленую" энергетику в Украине инвестировали 1,24 млрд евро, мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22%.
Об этом сообщает Госэнергоэффективности.
Отмечается, что из инвестированных 1,2 млрд евро 46 млн евро инвестировано в проекты по энергоэффективности через программу "теплых кредитов" (35 млн евро кредитов) и энергосервис (122 договора на сумму 11 млн евро).
Всего инвестировано в 1,6 ГВт мощностей, больше всего - солнечных электростанций (1169 МВт), еще 226 МВт - солнечные электростанции в частных домохозяйствах. Касательно ветроэлектростанций профинансировали 144 МВт мощностей.
"За год около 8 тыс. семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года таких семей уже почти 30 тысяч", - комментируют в Госэнергоэффективности. Общая мощность всех солнечных станций в домохозяйствах - 780 МВт.
В целом, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт (+1,6 ГВт).
Экономическая правда
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