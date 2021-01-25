В 2020 году Госфинмониторинг обнаружил незаконных операций на 76 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2020 году направила в правоохранительные органы более 1 тысячи материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

"В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 204 материалы касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.

Также обнаружили 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма.

В частности, 36 материалов - связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности ИГИЛ или других экстремистских групп;

27 материалов - связанные с подозрениями в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

Из 75-ти переданных материалов 10 материалов содержали информацию о выявленных связях с РФ.

Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки Украины, осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Экономическая правда