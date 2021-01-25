Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговли

Украина и Вьетнам договорились возобновить работу над соглашением о зоне свободной торговли, в этом году планируют выйти "и на формальный переговорный процесс".

Об этом в Facebook по итогам первого в 2021 году заседания межправительственной комиссии по Вьетнамом написал торгпред Украины Тарас Качка.

"В прошлом году товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% до 644,65 млн долларов. Наш экспорт вырос на 92% до 184,5 млн долл.

Торговля между Украиной и Вьетнамом является традиционной. Большая доля импорта из Вьетнама - это электроника и механическое оборудование (84 и 85 группа). Что понятно, поскольку Вьетнам является одним из важных центров азиатской фабрики мира. Львиная доля украинского экспорта во Вьетнам - зерновые (10 группа)", - отметил Качка.

"Со стороны Вьетнама мы видим взаимность в нашем желании изменить характер торговых отношений. Во-первых, Вьетнам заинтересован в промышленном и научном сотрудничестве. От технологий в обработке кожи, производства удобрений, добычи титана к сотрудничеству в сфере космоса и авциации.

Во-вторых, промышленная кооперация и проекты по поставкам железнодорожного оборудования, грузовых автомобилей, компрессорного оборудования, самолетов и авиационного оборудования", - добавил торгпред.

Также, по его словам, завершат заключения межведомственных соглашений по ветеринарии и по карантину растений.

"Эти соглашения на завершающей стадии заключения. Они помогут нарастить экспорт растительной и животной продукции во Вьетнам", - отметил Качка.

Экономическая правда