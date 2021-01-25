Из НБУ ушел руководитель Управления по работе с проблемными активами

По соглашению сторон 22 января 2021 года завершил работу в НБУ начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Поляруш возглавлял это подразделение с 8 апреля 2019 года.

В Нацбанке добавили, что и.о. начальника Управления по работе с проблемными активами пока будет Евгений Булавин, начальник отдела сопровождения исполнительного производства этого управления.

"Вместе с тем Национальный банк объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника Управления по работе с проблемными активами", - говорится в сообщении.

К функциям этого подразделения входят, в частности:

организация работы с проблемными активами НБУ;

возврат и взыскание задолженности по кредитам, предоставленным банкам Украины для поддержания ликвидности, по которым НБУ принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, а также по кредитам, по которым НБУ приобрел право требования в счет погашения долга по кредитам для поддержки ликвидности;

работа с юридическими лицами, в управление которым переданы непроданные активы банков, процедуру ликвидации которых начато НБУ до 22 сентября 2012 года.

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Экономическая правда