Курс валют на 25 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,18 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,16 - 28,18 гривни;

Евро - 34,22 - 34,25 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,29 гривни. Евро покупают по 33,98 гривни, продают по 34,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,24 гривни, евро - 34,12 - 34,21 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 25 января на уровне 28,16 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда