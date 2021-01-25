Samsung может построить завод в США за 17 миллиардов долларов – медиа
Южнокорейская Samsung Electronics может инвестировать 17 миллиардов долларов в строительство завода по производству чипов в Аризоне, Техасе или Нью-Йорке.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы и осведомленные источники.
Компания рассматривает два участка около Финикса, еще два в Остине и крупный промышленный комплекс в округе Дженеси, штат Нью-Йорк, сказал один источник газеты.
Важным фактором в принятии решения Samsung о расширении производства являются стимулы властей США, которые могут превзойти условия, предлагаемые другими странами, и более низкие издержки в других регионах.
Согласно переписке Samsung и властей Гудиера, на предприятии может быть нанято до 1,9 тыс человек, а его эксплуатация может начаться к октябрю 2022 года. Местные власти предлагают ряд стимулов, включая налоговые льготы и улучшение инфраструктуры.
Представители властей Техаса, Аризоны, Нью-Йорка и Samsung не ответили на запрос WSJ или отказались комментировать информацию о заводе.
Акции Samsung в понедельник подорожали на 3%.
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