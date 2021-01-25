Samsung может построить завод в США за 17 миллиардов долларов – медиа

Южнокорейская Samsung Electronics может инвестировать 17 миллиардов долларов в строительство завода по производству чипов в Аризоне, Техасе или Нью-Йорке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы и осведомленные источники.

Компания рассматривает два участка около Финикса, еще два в Остине и крупный промышленный комплекс в округе Дженеси, штат Нью-Йорк, сказал один источник газеты.

Важным фактором в принятии решения Samsung о расширении производства являются стимулы властей США, которые могут превзойти условия, предлагаемые другими странами, и более низкие издержки в других регионах.

Согласно переписке Samsung и властей Гудиера, на предприятии может быть нанято до 1,9 тыс человек, а его эксплуатация может начаться к октябрю 2022 года. Местные власти предлагают ряд стимулов, включая налоговые льготы и улучшение инфраструктуры.

Представители властей Техаса, Аризоны, Нью-Йорка и Samsung не ответили на запрос WSJ или отказались комментировать информацию о заводе.

Акции Samsung в понедельник подорожали на 3%.