Министр ФРГ: если "Северный поток-2" остановят — могут начаться судебные иски

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства российско-германского проекту газопровода "Северный поток-2" могут начаться судебные иски.

Об этом она рассказала в интервью RND.

"Если бы мы остановили проект сейчас, то ... возможно, подверглись бы судебному процессу", - отметила она.

Шульце объясняет это тем, что решение о строительстве было принято много лет назад, а поскольку трубопровод почти готов и утвержден в рамках юридического процесса, остановка проекту нанесла бы ущерб "с точки зрения надежности правовых решений".

Напоминаем:

"Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.