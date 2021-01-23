Киев и Пекин могут расширить экономическое сотрудничество
Между столицами Украины и Китая может быть расширена экономическое взаимодействие.
Об этом представители посольства в КНР говорили на встрече с делегацией Канцелярии иностранных дел Народного правительства.
На встречи стороны обменялись предложениями по активизации регионального сотрудничества между столицами и расширения экономического взаимодействия.
Это планируется делать путем проведения совместных инвестиционных и торговых форумов, научно-образовательных обменов высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, а также усиления культурно-гуманитарной составляющей сотрудничества.
Напоминаем:
7 сентября 2015 было подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Украинской и Китайской торговыми ассоциациями, главной задачей которого является развитие экономики и торговли.
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