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Киев и Пекин могут расширить экономическое сотрудничество

Суббота, 23 января 2021, 12:12
 

Между столицами Украины и Китая может быть расширена экономическое взаимодействие.

Об этом представители посольства в КНР говорили на встрече с делегацией Канцелярии иностранных дел Народного правительства.

На встречи стороны обменялись предложениями по активизации регионального сотрудничества между столицами и расширения экономического взаимодействия.

Это планируется делать путем проведения совместных инвестиционных и торговых форумов, научно-образовательных обменов высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, а также усиления культурно-гуманитарной составляющей сотрудничества.

Напоминаем:

7 сентября 2015 было подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Украинской и Китайской торговыми ассоциациями, главной задачей которого является развитие экономики и торговли.

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Китай

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