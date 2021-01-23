Киев и Пекин могут расширить экономическое сотрудничество

Между столицами Украины и Китая может быть расширена экономическое взаимодействие.

Об этом представители посольства в КНР говорили на встрече с делегацией Канцелярии иностранных дел Народного правительства.

На встречи стороны обменялись предложениями по активизации регионального сотрудничества между столицами и расширения экономического взаимодействия.

Это планируется делать путем проведения совместных инвестиционных и торговых форумов, научно-образовательных обменов высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, а также усиления культурно-гуманитарной составляющей сотрудничества.

Напоминаем:

7 сентября 2015 было подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Украинской и Китайской торговыми ассоциациями, главной задачей которого является развитие экономики и торговли.