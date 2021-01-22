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Регулятор этой неделе воздержался от интервенций на межбанке

Пятница, 22 января 2021, 20:29
 

Нацбанк на этой неделе (18 - 22 января) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в данных НБУ.

Напомним:

В течение 11 -16 января Нацбанк выкупил на рынке 20 млн долларов.

Нацбанк в период с 4 по 6 января 2021 купил на межбанке 20 млн долларов и продал столько же.

Экономическая правда

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НБУ межбанк

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