Регулятор этой неделе воздержался от интервенций на межбанке
Пятница, 22 января 2021, 20:29
Нацбанк на этой неделе (18 - 22 января) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в данных НБУ.
Напомним:
В течение 11 -16 января Нацбанк выкупил на рынке 20 млн долларов.
Нацбанк в период с 4 по 6 января 2021 купил на межбанке 20 млн долларов и продал столько же.
Экономическая правда
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