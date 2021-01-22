Официальный курс: гривня укрепилась
Пятница, 22 января 2021, 19:25
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 25 января на уровне 28,16 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,25 грн (на 22 января - 34,37 гривни).
Напоминаем:
22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.
Экономическая правда
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