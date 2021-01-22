Показатели инвестиций в Украину в прошлом были худшими из нулевых - експерт

Показатели чистых прямых иностранных инвестиций в кризисном 2020 году были наихудшими за последние 20 лет, по результатам года показатель в лучшем случае составит ноль.

Об этом глава инвестиционной компании Horizon Capital Елена Кошарна рассказала во время обсуждения Национальной экономической стратегии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пандемия COVID-19 навредила экономикам стран всего мира, и Украина не стала исключением. В результате пандемии те цифры ПИИ, которые мы видим в стране за девять месяцев 2020 года, - худшие за 20 лет", - отмечает Кошарна.

"Чистый отток ПИИ за девять месяцев прошлого года составил 400 млн долл. Если смотреть на третий квартал, ПИИ в капитал, без учета реинвестирования прибыли, составляют лишь 4 млн долл, а суммарное сокращение ПИИ за третий квартал - 50 млн долл. Какими будут показатели за год? Надеемся, что чистые ПИИ пойдут в ноль", - добавила глава компании.

Она также отметила, что с целью изменения ситуации бизнес настроен на сотрудничество с украинским правительством.

Кошарна указала, в частности, важность судебной реформы для увеличения объемов инвестиций:

"Мы все должны действовать для решительного продвижения судебной реформы, поскольку Украина занимает 105-е место среди 141 страны по независимости судебной системы. Мы должны поддержать внедрение в Украине рынков капитала, товаров и энергетики и запустить механизмы привлечения инвестиций ... ".